Ночной мороз до −31 градуса обещают в Челябинской области 19 февраля

Днем будет значительно теплее

В среду, 19 февраля, под влиянием обширного антициклона в Челябинской области ожидается солнечная и безветренная погода. Ночью местами ожидается крепкий мороз, днем температура воздуха будет варьироваться в пределах от −7 до −15°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

До −26°C опустятся столбики термометров в Челябинске этой ночью. Днем градусники покажут от −9 до −11°C. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью будет от −21 до −26°C, в низинах температура опустится до −31°C. Днем синоптики обещают от −7 до −12°C, в низинах сохранятся более низкие значения — до −15°C. Малооблачно, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. Не исключаются туман и изморозь в утренние часы. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.