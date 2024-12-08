Ночной мороз до -30°C сохранится в Челябинской области 8 декабря

Днем местами температура поднимется до -6°C

В понедельник, 9 декабря, в Челябинской области ожидается самая морозная ночь с начала зимы — температура местами опустится почти до −30°C. Днем в отдельных районах будет около −14°C, а местами градусники покажут до −6°C. Осадков по-прежнему не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

До −20°C опустится температура в Челябинске этой ночью. Днем столбики термометров установится в пределах от −7 до −9°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный от трех до восьми метров в секунду.

В Челябинской области ночная отметка будет варьироваться от −17 до −22°C, в низинах достигнет −29°C. Днем ожидается от −6 до −11°C, в горах и низинах синоптики обещают около −14°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. На отдельных участках дорог гололед. Ветер южного направления от двух до семи метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.