Ночной мороз до −24 и метели обещают в Челябинской области 16 декабря

Днем местами сохранится низкая температура

Во вторник, 16 декабря, ночью в Челябинской области еще будет снежно, днем осадки в большинстве районов прекратятся. Температура воздуха сохранится низкой, вплоть до морозов в отдельных районах, передает ИА «Первое областное».

«На холодном фронте в районе Ханты-Мансийска образуется новый циклон, в тыл которому на Урал поступит масса холодного воздуха и охватит большую часть Уральского региона»,— уточнили в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинском ЦГМС рассказали, что в столице Южного Урала температура этой ночью упадет до −18°C, днем поднимется до минус 11—13°C. Переменная облачность, возможен слабый снег. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью похолодает до минус 14—19°C, при прояснении — до −24°C. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Днем градусники покажут от −10 до −15°C, в горах ожидается до −18°C. Переменная облачность, локально небольшой снег и слабые метели. На дорогах гололедица от снежного наката. Ветер преимущественно западного направления, 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.