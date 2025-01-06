Ночной мороз до −24 градусов обещают в рождественскую ночь в Челябинской области

В Челябинске чуть выше, но тоже морозец

Предстоящей ночью в Челябинской области температура воздуха может упасть ниже −20°C. Днем 7 января день выдастся прохладным, но спокойным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью температура в Челябинске может упасть до −19°C. Днем ожидается на порядок выше — от −7 до −9°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

Столбики термометров в Челябинской области этой ночью установятся в пределах от −14 до −19°C, в низинах похолодает до −24°C. Днем будет от −7 до −12°C. Переменная облачность, в горных районах пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.