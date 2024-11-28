Ночной мороз до −20 градусов сохранится в Челябинской области 29 ноября

Днем местами может быть ниже −5 градусов

В пятницу, 29 ноября, Челябинская область по-прежнему будет находиться под воздействием антициклона, из-за чего ночь будет морозной, а день — теплым, но уже без положительных температур, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит около −12°C, днем — от −2 до −4°C. Малооблачно, осадков не предвидится. На отдельных участках дорог гололед. Ветер неустойчивый, от одного до шести метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров установятся в пределах от −10 до −15°C, в горах и низинах отметка на градуснике упадет до −20°C. Днем ожидается от −2 до −7°C. Солнечно. Местами туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер неустойчивый, до шести метров в секунду.