Ночной мороз до −19 градусов и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области 22 марта

Днем картина будет совершенно иная

В пятницу, 22 марта, теплая погода без осадков продолжит радовать жителей Челябинской области. В ночные часы местами сохранятся морозы до −20 градусов. Ветер в целом будет слабым, в отдельных районах с порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха опустится до −4°C, днем поднимется до +6°C. Ясная погода продолжит радовать горожан. Ветер западный до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске небо затянется облаками, но осадков не будет. Столбики термометров установятся в пределах от +3 до +7°C. Ветер преимущественно юго-западного направления до 3 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и до +6°C. Ветер западный 4,4 метра в секунду.

Градусники в Аше покажут от +1 до +6°C. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Златоусте будет +4°C и без существенных осадков. Ветер достигнет 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха предстоящей ночью в регионе составит от −5 до −10°C, на юге — от −10 до −15°C, в низинах похолодает до −19°C. Днем ожидается от +4 до +9°C, в низинах — до +1°C. Переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.