Ночное понижение температуры до −25 градусов прогнозируют в Челябинской области

На дорогах ожидается гололед

Во вторник, 24 января, в Челябинской области ожидается около −5°C. Ночью будет значительно холоднее. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность и порывистый ветер.

В ночь на вторник в регионе столбики термометров опустятся до минус 14—19 градусов Цельсия, на севере — до минус 10—15 градусов, в низинах похолодает до −25°C. Днем температура воздуха поднимется до 3—8 градусов с отрицательным значением, в низинах прогнозируют до −13°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −17°C, днем потеплеет до −5°C. Переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду.