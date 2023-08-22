Ночное похолодание до +3 градусов и ливни ожидаются в Челябинской области 23 августа

Синоптики также обещают порывистый ветер

В среду, 23 августа, в Челябинской области ожидается небольшое понижение температуры и дожди. Также синоптики обещают южноуральцам порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +11…+13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северного направления 3—8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Миассе синоптики прогнозируют до +18 градусов и облачную погоду с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северного направления до 3,4 метра в секунду.

В Сатке температура воздуха составит +14…+16 градусов. Преимущественно облачно с прояснениями.

В Аше воздух прогреется до +20 градусов. Также без осадков.

В целом в регионе в ночные часы температура воздуха опустится до +9…+14 градусов, при прояснении похолодает до +3 градусов. Днем ожидается +16…+21 градус, на юге чуть теплее — до +24 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью в южной половине возможны ливни. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду с порывами 14 метров в секунду.