Ночное похолодание до −28 градусов, усиление ветра и туманы обещают в Челябинской области

Утром местами возможна изморозь

В среду, 8 февраля, в Челябинской области обещают ночное похолодание до −28°C. Днем температура поднимется до −10°C. День будет преимущественно солнечный, местами туманы. Ветер в регионе усилится, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до минус 19—21 градуса, днем столбики термометров покажут −7, −9°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый до 6 метров в секунду, днем — западного направления до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет преимущественно ясно. Ночью температура воздуха опустится до минус 17—19 градусов, днем ожидается от −9 до −16 градусов. Ветер западный до двух метров в секунду.

В Златоусте и Троицке будет холоднее: там днем температура установится в пределах от −11 до −14 градусов. Ожидается небольшой снег.

В Озерске ночью похолодает до −18°C, днем ожидается от −10 до −13°C. Будет малооблачно, к вечеру пойдет небольшой снег. Ветер западного направления до трех метров в секунду. Аналогичная погода ожидается и в Кыштыме.

В низинах предстоящей ночью ожидаются почти тридцатиградусные морозы. В отдельных районах при натекании облачности температура воздуха поднимется до −13°C. Днем в низинах будет холоднее, чем на остальной территории региона, — до −15°C. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.