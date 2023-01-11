Ночное похолодание до −28 градусов ожидается в Челябинской области

Днем температура воздуха будет более комфортной

В четверг, 12 января, в Челябинской области обещают преимущественно солнечную, но ветреную погоду. Температурный режим вернется в свою климатическую норму: синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют до −14 градусов, в низинах будет чуть холоднее.

Этой ночью в горных районах региона и низинах температура воздуха опустится до −28°C, на остальной территории ожидается до минус 16—21 градуса Цельсия. Днем температура поднимется до 9—14 градусов со знаком минус, в горах и низинах обещают до −17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске 12 января также ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы синоптики прогнозируют от −16 до −18°C, днем будет до −11°C. Ветер западный 7—12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.