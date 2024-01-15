Ночное похолодание до −28 градусов и метели ожидаются в Челябинской области 16 января

Днем местами потеплеет до −6 градусов

Во вторник, 16 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Порывистый ветер сохранится. Температура воздуха в дневные часы будет варьироваться в пределах от −7 до −18 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −23 градусов, днем температура поднимется до −13...−15 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске будет холоднее — около −20 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Ветер южный до четырех метров в секунду.

В Златоусте также ожидается пасмурная погода. Столбики термометров покажут от −9 до −13 градусов. Ветер юго-восточный до 2,6 метра в секунду.

В Катав-Ивановске во вторник возможно потепление до −6 градусов. День будет пасмурным, но без осадков.

В Аше пройдет небольшой снег и будет около −12 градусов.

В целом в Челябинской области в ночные часы температура воздуха опустится до −18...−23 градусов, в низинах похолодает до −28 градусов. Днем ожидается от −13 до −18 градусов, в горах чуть теплее — от −7 до −12 градусов. Переменная облачность, на крайнем западе слабый снег, возможны слабые метели. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.