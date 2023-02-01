Ночное похолодание до −27 градусов и изморозь ожидаются в Челябинской области 2 февраля

Днем в регионе будет по‑весеннему тепло

В четверг, 2 февраля, в Челябинской области сохранится ясная и теплая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами воздух прогреется до нуля градусов. Сильного ветра не ожидается. Утром возможны туманы и изморозь.



В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −19°C, днем температура воздуха заметно поднимется — до минус 3—5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью температура опустится до −23°C, днем ожидается от −10 до −17°C. Погода будет облачной с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.

В Миассе и Озерске в четверг обещают до −18 градусов ночью и до −6 градусов днем. День будет ясным, ветер — слабым.

В Златоусте будет теплее: ночью столбики термометров опустятся до −14°C, днем потеплеет до −3°C. Погода будет малооблачной. Ветер юго-восточного направления до 3 метров в секунду.

В низинах Челябинской области ночью возможно похолодание до −27°C. Днем там также будет холоднее, чем на остальной территории, — до −12°C.