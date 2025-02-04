Ночное похолодание до −18°C, туман и изморозь обещают в Челябинской области 5 февраля

Днем температура будет варьироваться от +1 до −7°C

В среду, 5 февраля, температура воздуха в Челябинской области еще немного снизится в ночные часы: местами может похолодать до −18°C. Днем пока местами сохраняется аномальное тепло до +1°C. Снега не будет, утром вероятны туманы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В обширном сибирском антициклоне в более высоких слоях атмосферы южными потоками происходит вынос теплой и влажной воздушной массы, что в ночные и утренние часы приведет к образованию туманов и гололедно-изморозевых явлений»,— уточнили синоптики.

Ночная температура в Челябинске составит от −13 до −15°C, дневная — от −4 до −6°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Утром в низинах туман. Ветер восточной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью установятся в пределах от −13 до −18°C, на севере области будет до −10°C. Днем ожидается от −2 до −7°C, на крайнем западе потеплеет до +1°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. В утренние часы местами вероятен туман, а также голодед и изморозь. Ветер восточной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, локально порывы до 10 метров в секунду.