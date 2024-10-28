Ночное похолодание до −10°C и небольшой снег ожидаются в Челябинской области 29 октября

Днем может потеплеть до +5°C

Во вторник, 29 октября, в Челябинской области сохранится пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске осадков не ожидается. Дневная температура будет варьироваться от 0 до +5°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Челябинская область находится под влиянием обширной высотной ложбины. В связи с этим сохранится пасмурная погода, местами с осадками. В ночные и утренние часы туманы»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура может опуститься до −4°C, днем поднимется до +2...+4°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, от 2 до 7 метров в секунду.

По области ночью местами пройдет небольшой снег. Похолодает до 0...−5°C, при прояснении температура может опуститься до −10°C. Днем в отдельных районах осадки сохранятся. Градусники покажут от 0 до +5°C. Местами туманы и гололедно-изморозевые явления. Ветер также западный, от 2 до 7 метров в секунду.