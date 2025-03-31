Ночная температура в Челябинской области упадет до −7 градусов 1 апреля

Днем воздух прогреется до +15 °C

Во вторник, 1 апреля, в Челябинской области ночью местами ожидаются заморозки. Днем столбики термометров могут подняться до +15°C. Погода ожидается солнечной со слабым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В ближайшие сутки погоду на Южном Урале будет определять область высокого давления»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура вплотную подойдет к 0°C, днем потеплеет до +12…+14°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер северного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в ночные часы установятся в пределах от −4 до +1°C, в низинах опустятся до −7°C. Днем воздух прогреется до +10…+15°C. Малооблачно, осадков не ожидается. В утренние часы локально вероятен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.