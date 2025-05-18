«Ночь музеев» на Аркаиме собрала более тысячи человек

В музей-заповедник приехали гости из трех регионов

Мероприятия всероссийской акции «Ночь музеев» в музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области посетили свыше тысячи человек, в том числе из Свердловской и Тюменской областей. Как сообщили в пресс-службе заповедника, гостей не остановил даже перекрытый из-за выхода реки Караганки из берегов проезд.

Туристы до позднего вечера посещали различные экскурсии, выставки, побывали в мельнице, которая на сегодняшний день остается единственной в Челябинской области мельницей-«голландкой» с шатровым механизмом, а также стали частью иммерсивного перформанса.

Вечером перед гостями выступил «Уральский диксиленд Игоря Бурко». Коллектив впервые приехал на Аркаим и исполнил для слушателей классические образцы, примеры джаз-рока и smooth-jazz.

После посетители смогли пообщаться с организаторами выставки и музейными работниками.

Наш корреспондент в «Ночь музеев» отправилась в Исторический музей Южного Урала. Какие мероприятия там прошли — смотрите в нашем фоторепортаже.