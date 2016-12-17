Неблагоприятные метеоусловия вторую неделю держатся в Челябинске

Над городом продолжительное время висит смог.
Затяжные морозы в совокупности со слабым ветром приносят жителям Челябинска неприятные «сюрпризы». Неприятный запах и смог сохраняется на территории столицы Южного Урала. В связи с этим муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Неблагоприятные метеоусловия настигли южноуральцев по всем «фронтам». Помимо небывалых морозов, в Челябинске уже вторую неделю действует предупреждение о загрязнении воздуха и слабом ветре, не способном рассеять выбросы. Пока предупреждение действует до вечера 20 декабря.
— На территории Челябинска с 19 часов 19 декабря до 19 часов 20 декабря сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия), — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.
В случаях сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности Министерство экологии Челябинской области просит доводить информацию об этом в оперативном режиме до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по телефону
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