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Неблагоприятные метеоусловия вторую неделю держатся в Челябинске

Неблагоприятные метеоусловия вторую неделю держатся в Челябинске
НМУ , Челябинская область , экология , смог
20.12.2016 11:50:04

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Время новостей от 19.12.2016

Время новостей от 19.12.2016

19 Декабря 2016, 22:06

Над городом продолжительное время висит смог.

Затяжные морозы в совокупности со слабым ветром приносят жителям Челябинска неприятные «сюрпризы». Неприятный запах и смог сохраняется на территории столицы Южного Урала. В связи с этим муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Неблагоприятные метеоусловия настигли южноуральцев по всем «фронтам». Помимо небывалых морозов, в Челябинске уже вторую неделю действует предупреждение о загрязнении воздуха и слабом ветре, не способном рассеять выбросы. Пока предупреждение действует до вечера 20 декабря.

— На территории Челябинска с 19 часов 19 декабря до 19 часов 20 декабря сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия), — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

В случаях сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности Министерство экологии Челябинской области просит доводить информацию об этом в оперативном режиме до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по телефону 260-67-70.

Фото: vk.com

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