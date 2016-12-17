Челябинцы массово жалуются на зловонный туман в городе

Режим НМУ в городе продлен до конца недели.
Аномальные морозы в совокупности со слабым ветром ожидают жителей Челябинска в предстоящие выходные. Минэкологии перенесли срок окончания предупреждения о введении режима неблагоприятных метеоусловиях до конца текущей недели. Челябинцы жалуются на неприятный запах и дымку в воздухе.
От жителей города поступают многочисленные жалобы на качество воздуха. В южноуральской столице продолжает действовать режим НМУ первой степени. Причинами стали загрязнение воздуха и слабый ветер, не способный рассеять выбросы.
— На территории Челябинска с 19 часов 16 декабря до 19 часов 19 декабря сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе — слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.
В случаях сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности Министерство экологии Челябинской области просит доводить информацию об этом в оперативном режиме до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по телефону