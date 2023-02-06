НМУ в Челябинской области могут продлить до 8 февраля

Надзорные органы усилят контроль за деятельностью промышленных предприятий

В Челябинске и области с 29 января складываются погодные условия, которые способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха. Неблагоприятные метеоусловия объявляют в районах плотной жилой застройки промышленных городов. 6 февраля в министерстве экологии отметили, что возможно продление действия НМУ и образование атмосферного тумана до 8 февраля.

В ведомстве ссылаются на данные Челябинского гидрометеоцентра. Сначала действовало предупреждение о НМУ первой степени, с 4 по 6 февраля — о НМУ второй степени.

«Объявлены прогнозы о возможном продлении действий неблагоприятных метеорологических условий на территории Челябинской области до 8 февраля 2023 года и образования атмосферного явления в виде тумана», — рассказали в Минэкологии региона.

На сегодня на постах и станциях территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха были зафиксированы разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам. В ведомстве отметили, что продолжается круглосуточная работа по мониторингу качества атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения; передвижных лабораторий.

Напомним, в период действия НМУ промышленные предприятия должны снизить выбросы в атмосферу. В Минэко отметили, что надзорные органы усилят контроль за работой производства.

