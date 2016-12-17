НМУ первой степени опасности держатся в Челябинске четвертые сутки

Минэкологии продлило предупреждение еще на день.
На Южном Урале сохраняются аномальные условия окружающей среды. Это относится не только к погоде. По решению регионального Минэкологии режим неблагоприятных метеоусловий в Челябинске продлен еще на сутки.
Жителям Челябинска стоит внимательнее отнестись к здоровью — режим неблагоприятных метеоусловий продлен в столице Южного Урала. Слабый ветер не способствует развеиванию вредных примесей в воздухе. Особый режим действует до вечера пятницы.
— На территории Челябинска с 19 часов 15 декабря до 19 часов 16 декабря сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе — слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.
В случаях сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности Министерство экологии Челябинской области просит доводить информацию об этом в оперативном режиме до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по телефону