На Южном Урале подвели итоги конкурса губернаторских грантов среди НКО. Определены 120 социальных проектов-победителей. На их реализацию будет направлено более 91 млн рублей, сообщает Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области.
«В 2023 году с учетом софинансирования Фонда президентских грантов на поддержку инициатив южноуральцев направлено 275 миллионов рублей, из них 210 миллионов получат НКО, 35 миллионов — лучшие проекты жителей региона, и 30 миллионов рублей будет направлено на софинансирование муниципальных конкурсов», — говорят в центре.
Активнее всего заявки на конкурс подавали жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Троицка, Трехгорного и Верхнеуральского района.
Полный список победителей можно увидеть на сайте грантыгубернатора74.рф в разделе «Проекты». Реализация победивших проектов начнется с 1 октября.