НКО Челябинской области получат 91 млн рублей на реализацию социальных проектов

На Южном Урале подвели итоги конкурса губернаторских грантов

На Южном Урале подвели итоги конкурса губернаторских грантов среди НКО. Определены 120 социальных проектов-победителей. На их реализацию будет направлено более 91 млн рублей, сообщает Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области.

«В 2023 году с учетом софинансирования Фонда президентских грантов на поддержку инициатив южноуральцев направлено 275 миллионов рублей, из них 210 миллионов получат НКО, 35 миллионов — лучшие проекты жителей региона, и 30 миллионов рублей будет направлено на софинансирование муниципальных конкурсов», — говорят в центре.

Активнее всего заявки на конкурс подавали жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Троицка, Трехгорного и Верхнеуральского района.

Полный список победителей можно увидеть на сайте грантыгубернатора74.рф в разделе «Проекты». Реализация победивших проектов начнется с 1 октября.