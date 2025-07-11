НКО Челябинской области получат 70 млн на социальные проекты

Алексей Текслер встретился с руководителями молодежных организаций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителями молодежных общественных организаций. На мероприятии обсудили молодежную политику Южного Урала и подписали соглашение «Молодой гвардии» с общественными организациями, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинской области ведется системная работа в сфере молодежной политики. В 2025 году было создано министерство молодежной политики, которое реализует крупные проекты и программы, в том числе «Друг с юга Урала», «Молфест», фестиваль «Действуй». Также в регионе продолжают создавать пространства для молодежи, в этом году к существующим 27 добавится еще 13.

«Мы активно развиваем молодежный парламентаризм, казачество, поддерживаем студентов, профсоюзные организации, популяризируем науку и образование. Также делаем многие вузовские инициативы доступными для широкой аудитории», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Особое внимание глава региона уделил волонтерам, которых, согласно данным портала «Добро.рф», в Челябинской области насчитывается около 114 тысяч человек.

«Нам важно дотянуться до всех, сделать так, чтобы у каждого человека были равные возможности для развития и самореализации. Конечно, достичь этих целей можно, только работая одной командой», — сказал глава региона.





Алексей Текслер также напомнил о необходимости системного взаимодействия с молодежью, не только со студентами вузов, но и с ребятами, получающими среднее образование.

«Важная составляющая работы связана с патриотикой. Мы организовали в регионе центр военно-патриотического воспитания „Авангард“. Я думаю, сегодня в масштабах страны там одна из лучших инфраструктур», — отметил глава Южного Урала.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года начнутся заезды на военно-патриотические сборы в Чебаркуль.

В марте 2025 года в регионе было перезапущено отделение «Молодой гвардии». Сегодня будущие политики активно участвуют в различных проектах и создают свои, реализуют волонтерские инициативы, поддерживают бойцов в зоне СВО.





На встрече в присутствии губернатора было подписано многостороннее соглашение «Молодой гвардии» и молодежных организаций Челябинской области.

«В 2024 году при реализации регионального проекта социальной активности, национального проекта „Образование“ на предоставление субсидий социально ориентированным НКО, работающим в сфере молодежной политики, было выделено 73,7 миллиона рублей. Их получили 13 социально ориентированных НКО», — отметил первый замминистра молодежи Челябинской области Алексей Хрущев.

В 2025 году на эти же цели в рамках нового регионального проекта «Мы вместе» нацпроекта «Молодежь и дети» на предоставление субсидий для НКО предусмотрено 70 миллионов рублей.



