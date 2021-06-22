НКО Челябинской области могут подать заявку на волонтеров‑стажеров

Активисты проходят обучающий курс и ищут место для практики

В Челябинской области подходит к концу обучение волонтеров по программе «Инноваторы», организованное на средства губернаторского гранта. После учебы слушатели программы готовы выйти на практику в местные некоммерческие организации, сообщает Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Подростки, студенты и активисты учатся социальному проектированию и работе в некоммерческом секторе. Они прошли более 40 профориентационных уроков и узнали о возможностях НКО, управлении проектами и фандрайзинге. А сейчас слушают вебинары с ведущими специалистами в сфере социального проектирования.

«В скором времени выпускники онлайн-этапа приступят к стажировкам в крупнейших НКО Челябинской области, а также разработают и реализуют свои социальные проекты на базе организаций. Поэтому мы принимаем заявки от некоммерческих и общественных организаций, которые могут принять наших слушателей на практику», — рассказала руководитель пресс-службы Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Дарья Чиркова.

Подать заявку можно, позвонив руководителю проекта Евгению Гордиенко по телефону +7 (919) 121-56-54.