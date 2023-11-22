НКО Челябинска получат по 500 тыс. рублей на реализацию социальных проектов

Прием заявок на конкурс муниципальных грантов завершается 13 декабря

В Челябинске завершается прием заявок от НКО на конкурс муниципальных грантов. Победители конкурса смогут получить до 500 тысяч рублей на реализацию социально важных проектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Для участия в конкурсе НКО необходимо быть зарегистрированной и вести деятельность на территории Челябинска. Заявку необходимо подать до 13 декабря 2023 года.

Порядок предоставления муниципального гранта и образцы документов, которые необходимо прикладывать к заявке, можно посмотреть по этой ссылке.

Получить консультацию можно у специалистов управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города по телефону 8 (351) 737-03-48.

Ранее также Алексей Текслер дал старт второй волне конкурса губернаторских грантов 2023 года, заявку можно подать до 11 января 2024 года.