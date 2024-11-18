Нижегородские врачи подключатся к лечению ребенка, упавшего в яму с кипятком в Челябинске

Созвон со специалистами ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии будет организован в ближайшее время

Врачи ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии дадут рекомендации по лечению подростка, получившего ожоги в яме с кипятком в Челябинске. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города Александр Астахов.

«Сейчас ребенок находится в реанимации. С Нижним Новгородом сегодня или завтра будет связь по состоянию мальчика», — сказал он.

Как говорится на официальном сайте нижегородского центра, здесь накоплен богатый опыт лечения больных с термической травмой, который применяется для лечения пострадавших по всей стране. В институте функционирует в том числе детское ожоговое отделение.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», во дворе дома 112 на Комсомольском проспекте подросток попал ногами в яму с кипятком, который вылился из теплосети в результате аварии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Известно, что у мальчика сильно поражены ноги, левая кисть и предплечье. У ребенка, по данным нашего источника, диагностировали термический ожог кипятком 3 степени.