Ниже −10 градусов опустится температура в Челябинской области ночью 31 октября

В регионе по‑прежнему будет идти снег

Во вторник, 31 октября, в Челябинской области температура поднимется до +3 градусов. В большинстве районов региона пройдет снег, местами с дождем. На дорогах по-прежнему будет скользко, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на вторник похолодает до −5...−7 градусов, днем будет около нуля градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег. На отдельных участках дорог гололед. Ветер северный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске минусовая температура плавно перейдет в плюсовую: утром будет около −2 градусов, к вечеру поднимется до +2 градусов. Пасмурно, снег. Ветер южный до 5 метров в секунду.

В Златоусте предстоящей ночью ожидается около −4 градусов, днем температура почти не поднимется. Пройдет снег. Ветер слабый преимущественно юго-восточного направления.

До −1 градуса прогнозируют в Озерске. Небольшой снег. Ветер неустойчивый до 2,4 метра в секунду.

В Троицке будет небольшой плюс и осадки преимущественно в виде снега. Ветер южного направления до 3,5 метра в секунду.

В целом в регионе в ночные часы синоптики обещают минус 2—7 градусов, при прояснении температура опустится до −12 градусов. Днем ожидается от −2 до +3 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный и с дождем. На дорогах гололед. Местами туманы. Ветер северный с переходом на юго-западный 3—8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.