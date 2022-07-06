Нина Сухова: «Мы себя защищаем, как никто другой»

Бывшая блокадница из Центрального района Челябинска — о причинах проведения спецоперации на Украине

Нина Сухова в раннем детстве пережила блокаду Ленинграда. В два года она вместе с семьей была эвакуирована в Челябинск. С тех пор Нина Константиновна живет на Южном Урале. Ветеран полагает, что своим отношением к России и введением санкций Запад делает хуже исключительно себе самому.



«Я считаю, главная причина проведения спецоперации на Украине — необходимость защищать свои границы, российские границы. Чтобы нашу землю не отняли натовцы и остальные недоброжелатели.

Думаю, хорошо, что начали. Давно уже надо было. Люди (в Донбассе. — Прим. ред.) страдали восемь лет. Пора Киеву уже и честь знать. Россия всегда делала то, что нужно было, помогала всем. А тут раз — и стала агрессором. Все за рубежом сразу ополчились, забыли о том, что мы для них делали. Мы сейчас себя защищаем, как никто другой, а они что? Санкции. По-моему, не самый сильный рычаг давления. По сути, у нас все свое: продукты в магазинах есть, промышленность тоже работает. Мы едим то, что хотим, живем так, как хотим. Санкции Запад, скорее, делает для себя: сами мерзнут, голодают. А мы здесь, в России, нормально живем.

Конечно, все происходящее неприятно, пугает. Уже сейчас мы отвоевали многие границы для себя, но борьба продолжается, люди гибнут. Не сдаются они, националисты. Однако наши мальчики — военнослужащие — молодцы. Да и правительство все делает правильно, осознанно двигает ситуацию так, как надо. С той стороны лишь выпрашивают, вымаливают всё, в чем нуждаются. Им, Украине, даешь-даешь, а когда они рассчитываться будут? Это уже другой вопрос. Честно, я думаю и верю, что в итоге победа за нами, как всегда и должно быть».