Глава Магнитогорска: «Никто не говорил, что наш город самый чистый в мире»

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников провел пресс-конференцию

Глава города металлургов подвел итоги уходящего года. Большое внимание он уделил экологии и городской инфраструктуре. Городским резонансом последних дней стал вопрос президента магнитогорской журналистке об экологии. Тогда корреспондент газеты «Магнитогорский металл» ответила, что многие жители принимают туман за выбросы. Горожане оказались не согласны с таким ответом.



«Никто никогда не говорил, что наш город самый чистый в мире. До прошлого года мы входили в десятку самых грязных городов, но в прошлом году его покинули», — сказал Сергей Бердников.



Он привел цифры. В 2020 году коэффициент загрязнения в городе составил 5,5% , тогда как в 2017 году он был 15,2%. Выбросы в атмосферу сократились на 20 тысяч тонн, или на 10%.



«Один из главных загрязнителей — ММК — до 2025 года разработал и реализует программу, которая планомерно меняет состояние нашей атмосферы. Например, реконструкция коксовых батарей решит вопрос выброса вредного вещества бензопирена, до 2025 года мы войдем в зеленую зону, которую мы считаем допустимой», — сказал Сергей Бердников.



Новый сортировочный комплекс и полигон планируется запустить в середине 2021 года. Развитие инфраструктуры города невозможно не заметить. Третий год в Магнитогорске проходит активное обновление трамвайного парка. Уже сейчас на линии выходят 44 новых трамвая. В 2020 году в городе появится еще 14 новых трамваев, из которых 9 уже прибыли в город. В 2020 году выполнен ремонт и строительство тротуаров на 53 участках улично-дорожной сети протяженностью порядка 20 километров, благоустроены 26 парковочных карманов, создано 12 новых светофорных объектов, также произведен монтаж 470 новых светофоров с обратным отсчетом времени. Более 1500 светильников установлено в городе, смонтированы новые линии уличного освещения общей протяженностью 55 километров.

Благоустраиваются скверы и парки. Так, территория у монумента «Тыл — фронту» в этом году стала большой парковой зоной для семейного отдыха и занятий спортом.



«Создать условия жизни в городе — важная составляющая тех мер, которые мы можем принять. У нас жить хорошо, потому что меняется экология, у нас один из самых низких показателей безработицы, менее 3 процентов», — продолжил градоначальник.



Он рассказал, как обновляется здравоохранение, пополняется новым оборудованием. Одним из важных критериев работы системы Сергей Бердников назвал работу с кадрами. Так, за неполных четыре года медицинским работникам города выделено порядка двухсот квартир. Также в ходе пресс-конференции мэр высказался о причинах взрыва жилого дома по Карла Маркса, 164.



«Взрывчатых веществ на месте обрушенного дома не обнаружено», — сказал он.



По словам Сергея Бердникова, взрыв газа — единственная версия обрушения многоквартирного дома. Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился жилой дом, в результате погибли 39 человек. Городских журналистов интересовали темпы расселения ветхоаварийного жилья, благоустройства набережной реки Урал, вопросы демографии.