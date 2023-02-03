«Никто не должен оставаться пропавшим без вести»: челябинский кинолог‑спасатель рассказывает о профессии

О буднях волонтеров и о том, как не стать объектом их поисков

Каждый год в России пропадает около 180 тысяч* человек. В День пропавших без вести корреспондент информагентства «Первое областное» пообщался с кинологом-спасателем из Челябинска, который уже более восьми лет ищет потерявшихся людей.

Константину Сташкевичу 42, он волонтер, начальник общественного поисково-спасательного отряда Российского союза спасателей.





По образованию лингвист-переводчик, работает в бизнесе. Исходные данные далеки от кинологии. Жизнь изменилась, когда в 2014-м Константин завел собаку охотничьей породы.

«Любой собаке нужно какое-то дело, а к охоте у меня страсти нет. Тогда нам посоветовали волонтерскую группу, которая тренирует собак-спасателей. Я в дело влился, а потом и возглавил эту группу», — делится спасатель.

Все члены группы состояли в Российском союзе спасателей, откуда им звонили, если при спасательной операции была нужна помощь кинологов.

Так произошло 31 декабря 2018 года, когда случилась трагедия в магнитогорской многоэтажке.

Об этом Константин узнал одним из первых: рано утром позвонили и попросили выехать. Волонтер сразу же добрался до челябинского отделения поисково-спасательной службы, оттуда вместе со штатным спасателем — в Магнитогорск.

«Когда приехали… Ну, какие тут ощущения… Понимаешь, что много людей погибло, но, возможно, есть еще живые в завале. Просто, когда долго работаешь в таких стрессовых ситуациях, психологические ресурсы умеют мобилизоваться», — делится Константин.





По словам спасателя, когда постоянно работаешь в условиях, в которых от твоих действий зависят жизни людей, перестаешь распыляться на эмоции: это просто неэффективно.

«Но сострадание все равно должно быть у человека, иначе он не придет к этому делу. Но это сострадание направлено в продуктивное русло. В эмоциональные потрясения уходить нельзя. В этом плане работа спасателей похожа на работу врачей», — отмечает Константин.

Когда кинологи, приехав в Магнитогорск, приступили к поискам, вокруг отключили всю технику, прекратили разговоры. Такое правило: ни собаки, ни спасатели не должны отвлекаться.





Между кинологами в таких ситуациях распределяются условные «квадраты», в которых они работают. Собаки ищут людей по запаху. Если нашли — начинают лаять.





Причем работают кинологи по 20 минут и, чтобы не останавливать процесс разбора завалов, сменяются на территории другими службами. Именно Константину людей живыми найти не удалось.

«Но в последний день поиска наша собака обнаружила последнего пострадавшего. Он уже погиб. После этого спасательная операция закончилась», — вспоминает спасатель.

У этого человека, по словам Константина, изначально практически не было шансов спастись. И все опытные кинологи умеют принимать подобное, понимая, что они сделали все, что смогли.

«В таких случаях мы понимаем, что важно, как я это называю, найти память о человеке. Потому что без вести пропавшим никто не должен оставаться», — говорит кинолог.

И такой в общем позитивный настрой важен не столько для человека, сколько для собаки. Животные считывают эмоции людей, и если становится понятно, что хозяин потерял дух, то продолжить работать уже не получится.

Готовить собак начинают обычно с двух месяцев. Главное правило, по словам Константина, — понять, что в отличие от человека животные не относятся к поиску как к социально значимому делу. Для них это — игра. Исходя из этого строятся тренировки.

Для обучения раз в неделю спасатели выезжают в лес или заброшенные дома. Там люди специально прячутся, а собаки начинают искать. После того как собака научилась, тренировки не прекращаются: важно все время оттачивать навыки.





В поиск берут породистых собак: охотничьих, служебных и пастушьих. Важно, чтобы животное было среднего или высокого роста: маленьким будет тяжело работать в снегу и высокой траве.

Константин с 2017 года — хозяин самки довольно редкой породы бладхаунд по кличке Треси. Крупная, дружелюбная гончая, как и собаки других волонтеров, живет с хозяином и вне работы является просто лучшим другом семьи.





Уникальность Треси на службе в том, что она представляет редкое направление следовых собак, то есть умеет находить человека по образцу запаха, например от вещи потерявшегося.

Константин с Треси в год совершают 20—30 выездов. В основном это «сезон» — с конца весны до середины осени. Многие спасательные операции связаны с тем, что человек ушел в лес и не вернулся.

Один из запросов на лесные поиски поступил Константину летом из Кыштыма. Там мужчине в возрасте стало плохо, когда он пошел за грибами.

«Одна из собак неожиданно для нас нашла его в буреломе, в котором, мне кажется, здравомыслящий человек не пошел бы грибы искать. Когда мы эвакуировали его, то сами чуть ноги не переломали», — вспоминает Константин.

Пострадавший при спасении не смог рассказать, зачем полез в бурелом. А судьбой спасенных после их передачи врачам, признался кинолог, интересуются кратко — остался ли жив.

Мужчине при этом повезло во многом благодаря телефону, который он взял с собой в лес: успел вовремя позвонить в экстренные службы, которые и передали дело волонтерам. Но многие люди старшего поколения оставляют технику дома.

«Для многих людей старой закалки телефон — большая материальная ценность. И они не берут его в лес, чтобы не потерять. У них страх потерять эту материальную ценность выше, чем страх самому потеряться. Также они уверены, что все равно никогда не заблудятся, ведь давно знают лес», — отмечает спасатель.

Так, в этом году женщину, которой больше 80 лет, два дня не могли найти в лесу в районе Кыштыма. Нашли в болоте только после того, как местность просмотрели с помощью дрона.

Но все эти труды, говорит кинолог, становятся оправданными, когда спасенные или их счастливые родственники звонят с благодарностями.

В завершение разговора Константин Сташкевич поделился советами, основанными на практике.

Тем, кто отправляется в лес:

взять заряженный телефон;

приготовить немного еды и теплый чай;

одеться по сезону. Идеально, если это будет яркая одежда, которую легко заметить спасателям. Любители камуфляжей могут приклеить на куртку светоотражающие элементы;

если потерялись, то нельзя двигаться. Нужно сообщить экстренным службам и обосновать лагерь, для чего пригодятся спички в непромокаемом пакете и фонарик.

Тем, у кого есть родственники с деменцией:

Совет один — быть постоянно на связи: звонить несколько раз в день и часто навещать. В случае исчезновения — чем быстрее родственники среагируют, тем больше шансов на спасение.





* — Данные издания «Коммерсантъ» со ссылкой на координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» от 3 февраля 2022 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о жительнице Магнитогорска, которая долгое время руководит поисковиками-добровольцами. Волонтеры нашли больше тысячи людей, разработали свою систему поисков и почти ежедневно помогают южноуральцам в самых непростых ситуациях.