Николая Юхарина назначили председателем комитета дорожного хозяйства Челябинска

С апреля 2025 года он исполнял обязанности руководителя

В Челябинске назначили председателя комитета дорожного хозяйства. Им стал Николай Юхарин, сообщает пресс-служба администрации города.

Николай Юхарин в 2015 году окончил ЮУрГУ. Начинал обычным дорожным рабочим еще в 2011 году. После окончания университета работал инженером, после — начальником производственно-технического отдела МКУ «Дорстройконтроль города Челябинска».

Последние пять лет работает в комитете дорожного хозяйства, а с апреля этого года исполнял обязанности председателя комитета.

Отметим, комитет дорожного хозяйства в его нынешнем виде создан в 2019 году. Первым председателем был Ринат Кучитаров, затем должность занимал Николай Кожевников.