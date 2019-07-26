Николай Цуканов с рабочим визитом прибыл в Челябинск

Полномочный представитель Президента РФ проверяет уровень реализации нацпроектов в регионе.

В Челябинскую область прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов. Вместе с главой региона Алексеем Текслером они посетили промышленную группу «Конар», где осмотрели производство.

«"Конар" поможет выполнять поставленные Путиным задачи по импортозамещению. Это передовое предприятие и оно заслуживает финансовой поддержки для выполнения поставленных задач», — подчеркнул Николай Цуканов.

После экскурсии по производству, полномочный представитель Президента РФ в УрФО открыл совещание с руководителями Челябинской области по национальным проектам. Челябинск стал отправной точкой, откуда Николай Цуканов начнет выездную сессию по регионам УрФО, проверяя исполнение национальных проектов.



Основными задачами выездной сессии станут мониторинг проблем, которые возникают у местных властей при реализации нацпроектов, а также предложение возможных решений этих сложностей.



О работе по национальным проектам рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер.



«В регионе возникали сложности по исполнению нацпроектов. Было проведено отдельное заседание правительства, где я озвучил публичную критику. Это было единственное заседание, когда я оставил членов правительства для того, чтобы расставить акценты. Контрольно-счетная палата провела проверку по ходу исполнения. Благодаря этому мы смогли принять организационные решения», — подчеркнул Алексей Текслер.

Николай Цуканов отметил, что регионы должны придерживаться тех временных рамок по исполнению, которые поставил Президент.