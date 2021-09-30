Юрист Николай Попов: «За рулем есть только обязанности»

Директор юридической компании «Форлекс» о причинах ДТП и о том, что стоит знать водителю-новичку

В Челябинске ежедневно фиксируют десятки, а иногда сотни дорожно-транспортных происшествий, виновниками и жертвами которых могут стать в том числе и опытные водители. Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов в интервью ИА «Первое областное» рассказал о том, почему происходят ДТП, о чем стоит помнить водителю за рулем и как правильно оформить происшествие, чтобы не остаться должным страховой компании.

— По вашему опыту, какие причины чаще всего провоцируют ДТП?

— Можно выделить два аспекта. Во-первых, психологический. К сожалению, не все водители осознают один простой, но очень важный факт: автомобиль — это источник повышенной опасности. Многие думают, что «вот я сел, расслабился, включил музыку, у меня комфортное сиденье, красивая машина», и едут, не понимая ответственности и серьезности происходящего на дороге. Часто водители не соблюдают скоростной режим — это и есть наиболее распространенная причина аварий. В городе разрешено ездить со скоростью в 60 км/ч. При этом если автолюбитель разгоняется до 80 км/ч, то штраф за это он не получит — законодательством не предусмотрено. И, как следствие, весь поток машин так и едет — 80 км/ч. Штрафа нет, а нарушение ПДД — есть. И в случае возникновения ДТП водитель, нарушивший скоростной режим, будет виновен. Не нужно воспринимать автомобиль как средство расслабления после трудного рабочего дня.





— Какие правила дорожного движения нарушаются чаще всего?

— Скоростной режим. С него начинаются все беды на дороге. Да, машины могут быть классными, легко разгоняться до 200 км/ч — в этом есть определенный соблазн нарушить правила.

— Что необходимо предпринять водителю на месте ДТП?

— Если мы говорим о ДТП как о неприятности, случившейся с участием двух автомобилей, то ответственными становятся оба водителя, несмотря на степень вины каждого из них. Если мы говорим о ДТП, где один участник — водитель, а второй — пешеход, то вся ответственность ложится на первого. Я имею в виду ответственность не с точки зрения последствий — речь идет о выполнении законных требований при оформлении происшествия. Нужно в любом случае вызывать ГИБДД — даже если пешеход не получил тяжелых травм, встал и пошел. Вы не можете знать, как в будущем отразится на нем авария. Кстати, вина пешехода — это исключительный случай в судебной практике. Когда пешеход буквально сам бросился под колеса, а водитель просто не мог ничего сделать. Редчайшее исключение. В остальных же случаях правда на стороне пешехода. После вызова транспортной полиции не нужно менять местоположение автомобиля — оставьте все как есть. По возможности сделайте фото или видеофиксацию окружающей обстановки — даже если сам момент ДТП не попал в объектив. Если есть хоть малейшая тень подозрения, что ущерб будет от 100 тысяч и выше, обязательно вызывайте ГИБДД. При незначительном ущербе — например, разбили дешевое зеркало, — можно составить европротокол — заполнить бланк и направит его в ГИБДД в течение пяти дней после ДТП. Также можно пригласить аварийного комиссара, который на коммерческой основе оформит всю документацию. Важно: обязательно уведомите свою страховую компанию о том, что произошло ДТП. Сейчас идет огромный вал дел, когда виновник аварии игнорирует обращение в страховую компанию, компания выплачивает причиненный ущерб потерпевшей стороне, а впоследствии взыскивает эти деньги с самого виновника в порядке регресса.

— Какие случаи на дороге являются страховыми, а какие нет?

— Во-первых, ОСАГО — штука обязательная. Не все об этом знают почему-то. За отсутствие страхования ответственности предусмотрено административное наказание. Во-вторых, в ДТП всегда кто-то виноват, поэтому в случае ущерба — подключаем страховую компанию виновника. Она может выплатить ущерб только до 400 тысяч рублей.

— Как юрист может помочь пострадавшему в ДТП? А виновнику?

— Водитель для правовой системы — это лицо, которое обладает разрешением на право управления транспортным средством. Он должен обладать квалификацией, знать правила и свою ответственность. И когда в суде начинаются разбирательства, во время которых сильно удивленный водитель говорит «ой, я этого не знал», — так не пойдет. Если экзамен сдал и права получил — значит, должен знать. Поэтому, исходя из того, что водитель знает ПДД, он может сам понять и оценить степень своей вины, степень вины другого участника ДТП. Бывают ситуации, когда человек обращается к юристу и говорит: «Оспаривайте мою вину!» А как ее оспорить, если она явная? Когда появляется вопрос неких сомнений, вот тогда и нужно подключать специалистов, ознакомиться со схемой ДТП (она составляется на месте сотрудниками ГИБДД). Если есть несогласие по схеме — их нужно указывать. Обязательно нужно привлечь очевидцев ДТП, потому что именно подготовительная работа очень важна для представления интересов в суде. Вопрос вины в суде зачастую решается с помощью автотехнической экспертизы. Совет для тех, кто знает и понимает, что в ДТП виноват именно он, а ущерб придется выплачивать большой, — можно не согласиться с оценкой. Например, сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, а после независимой оценки может снизиться до 400 тысяч рублей.





— По каким нарушениям ПДД предусмотрены самые большие штрафы?

— Самые крупные штрафы предусмотрены для большегрузов при нарушении габаритов — до 500 тысяч рублей. Что касается граждан, то самая серьезная ответственность грозит за езду в состоянии опьянения. За первый раз — штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления авто. За второй раз — грозит уголовная ответственность.

— Что делать, если виновник ДТП не установлен и поблизости не было камер наблюдения?

— Это большая проблема. Если виновник скрылся, а вам не запомнился номер и нет видеофиксации, то, к сожалению, призвать к ответственности невозможно. Это еще один повод сохранять бдительность на дороге и постараться запомнить регистрационные номера нарушителя.

— Что делать с автохамами на дороге?

— Относительно дебоширов — ответственность здесь выходит из плоскости ПДД и перетекает в гражданскую, административную и уголовную. Опять же важно фиксировать на фото или видео автомобиль нарушителя и обращаться в полицию.





— Для вас как для водителя что изменилось на дорогах Челябинска за последнее время?

— Культура вождения возрастает. И я сам понимаю, что на дороге надо сохранять спокойствие и такт. Не нужно разжигать конфликт, если вас, например, подрезали. Если это не повлекло дурных последствий, то лучше мирно разъехаться.

— Что, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы количество ДТП снизилось и их трагические последствия были минимальными?





— Вернемся к самому началу — всегда помнить о том, что вы находитесь за рулем источника повышенной опасности. Концентрироваться. Когда водитель даже с большим стажем каждый день садится за руль, его внимание, к сожалению, притупляется — не каждый же день он в ДТП попадает, стресса нет. И за счет этого притупления внимания он и попадает в неожиданную для него дорожную ситуацию. Большинство людей за рулем все-таки адекватны, но находятся в бешеной ритмике жизни. Мы садимся за руль, обдумывая свои житейские проблемы и желая хотя бы за рулем расслабиться, а в итоге получаем еще больше головной боли. В суде вам так и скажут: «За рулем есть только обязанности». Это главный лейтмотив.