Николай Патрушев в Челябинске оценил местное промышленное производство

Особое внимание он уделил вопросам импортозамещения

Сегодня во время рамках рабочей поездки секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали на промышленных предприятиях нашего региона.

Напомним, днем 16 февраля Николай Патрушев посетил индустриальный парк «Станкомаш». Делегация посетила механосборочный цех, завод «Транснефть Нефтяные Насосы», завод «Современные кузнечные технологии». Позже гости осмотрели еще несколько промплощадок.

На ЧТЗ им показали макеты дизельных двигателей мощностью от 840 до 1500 лошадиных сил. Такие двигатели применяются на российской бронетанковой технике и производятся с максимальным использованием отечественных комплектующих. В цехе высокоточных станков ООО «ЧТЗ-УРАЛТРК» рассказали об обработке деталей для различных модификаций дизельных двигателей. Станки с числовым программным управлением позволяют обрабатывать детали максимально точно. Цех производит порядка 500 видов деталей.

Николай Патрушев обсудил с руководством промышленной группы «КОНАР» вопросы создания новых высокотехнологичных заводов. Промышленная группа планирует продолжить активную работу по развитию компетенций, используя различные меры господдержки.

В рамках рабочего визита Николай Патрушев провел совещание с руководителями регионов УрФО, посвященное технологическому суверенитету.