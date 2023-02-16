Николай Патрушев на совещании в Челябинске объявил о новом этапе индустриализации России

Секретарь Совета безопасности РФ выразил надежду, что уральские производство и наука помогут преодолеть зависимость страны от импортных технологий

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на Урал провел в Челябинске совещание по вопросам национальной безопасности в регионах УрФО. Основой успешного развития страны он считает обеспечение технологического суверенитета государства, в том числе за счет научного, образовательного и производственного потенциала уральских регионов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора Челябинской области.



Напомним, днем 16 февраля Николай Патрушев посетил челябинский индустриальный парк «Станкомаш», где обсудил с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и руководством промышленной группы «Конар» вопросы импортозамещения в промышленной сфере.

В совещании с секретарем Совбеза приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, Алексей Текслер, главы других уральских регионов.

«После начала специальной военной операции произошла эскалация санкционного давления. Обострились проблемы зависимости российской экономики от зарубежных технологий, оборудования, комплектующих. Высокой остается доля импорта в станкостроении, машиностроении, фармацевтике, медицинской и компьютерной технике», — напомнил присутствующим Николай Патрушев.

Николай Платонович отдельно остановился на необходимости привлечения молодежи в космическую, радиоэлектронную, машиностроительную, программно-вычислительную и другие наукоемкие отрасли. В этом, по мнению Патрушева, должны помочь созданные в УрФО Уральский и Западно-Сибирский научно-образовательные центры мирового уровня.

Алексей Текслер, в свою очередь, доложил о потенциале Челябинской области.

«Урал, как известно, опорный край державы, и мы это доказывали всегда. В Челябинской области наработан опыт в базовых и высокотехнологичных отраслях промышленности, металлургии, машиностроении и сельском хозяйстве. В 2022 году основные отрасли экономики показали высокие темпы развития даже в условиях беспрецедентного санкционного давления. Наши предприятия сохранили инвестиционную активность и продолжают реализацию комплексных проектов, которые позволят обеспечить технологический суверенитет страны в ближайшей перспективе», — отметил челябинский губернатор.

Секретарь российского Совбеза рекомендовал как можно быстрее модернизировать основные фонды предприятий на отечественной технологической основе. Участники совещания приняли планы восстановления опережающими темпами инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности, создания технопарков в сфере высоких технологий, восстановления отраслевых научно-исследовательских институтов, подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров.

«Реализация этих планов — новый этап индустриализации России на основе технологической независимости», — резюмировал Николай Патрушев.