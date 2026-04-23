Николай Коледин стал Почетным гражданином Усть-Катава

Журналисту присвоили звание за активную общественную деятельность и многолетний труд

В Усть-Катавском городском округе звание «Почетного гражданина» присвоили сотруднику медиахолдинга «Первый областной», директору направления АНО «Редакция газеты „Усть-Катавская неделя“» Николаю Коледину за многолетний труд и активную общественную деятельность, сообщает издание.

Такое решение приняли на заседании Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа 22 апреля. Награду присваивают один раз в год, накануне Дня города, и только одному человеку.



В этом году кандидатуру Николая Коледина предложили ветераны первичной профсоюзной организации УКВЗ и коллектив редакции. С докладом перед депутатами выступила его коллега Мария Батракова.



Николая Коледина отметили за многолетний добросовестный труд, активную общественно-политическую деятельность, инициативность и значительный вклад в развитие города.



Торжественное вручение награды состоится в День города. Почетному гражданину вручат удостоверение, нагрудный знак и денежную премию в размере 20 тысяч рублей.