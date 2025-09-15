Николай Дейнеко: «С каждым годом доверие наших граждан к выборам растет»

В Центре общественного наблюдения подвели итоги прошедших 12—14 сентября выборов в Законодательное собрание

Рост явки — это позитивный сигнал. Он отражает повышение доверия к выборам, что является залогом устойчивого развития гражданского общества. В Центре общественного наблюдения подвели итоги прошедших 12—14 сентября выборов в Законодательное собрание, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Люди видят, что выборы становятся более открытыми, прозрачными, что их голос будет учтен. И это действительно является мотивацией для их активного участия в выборах. Наши граждане начали больше осознавать важность именно их выбора для будущего своего региона, своей страны», — комментирует председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

От жителей региона за три дня на сайт Ассоциации независимого общественного мониторинга поступило более 21 тысячи сообщений. Все они имели информационный характер.

«Ни один сигнал о грубых нарушениях, поступивших в штаб общественного наблюдения, не подтвердился. Можно сделать вывод, что нарушений, способных повлиять на волеизъявления граждан и результаты голосования, в штабе не зафиксировали», — отметил Николай Дейнеко.

Он поблагодарил жителей региона за неравнодушие и ответственность, наблюдателей за обеспечение открытости голосования, избирательные комиссии за профессионализм и слаженную работу. Также выразил благодарность всем тем, кто поддержал безопасную и бесперебойную работу участков.

Высокий уровень организации выборов отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Это были самые спокойные выборы в моей практике. Ни одного сколько-либо значимого сигнала о нарушениях не поступило ни к нам, ни в штаб. Поэтому мы оцениваем на самом высоком уровне и организацию выборов, и то, как было настроено наблюдение. Сотрудники моего аппарата и общественные помощники посетили более 50 избирательных участков в разных муниципалитетах. Лично я была в Чебаркуле, смотрела, как голосуют военнослужащие нашей дивизии. Хочу отметить, что члены участковых комиссий пытались создать на участках праздник: участки были украшены триколорами, на многих играла музыка», — отметила омбудсмен.

Юлия Сударенко выразила надежду, что новая команда будет работать на благо жителей городов и районов, всей Челябинской области и сохранит социально ориентированный вектор развития.