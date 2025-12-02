Николай Дейнеко: «Людям важно услышать информацию от первого лица»

Мнения жителей и включения с результатами предыдущих прямых линий показывают — регион преображается

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, комментируя прошедшую прямую линию с губернатором, подчеркнул, что такой формат позволяет жителям получить ответы напрямую от руководителя региона.

«Людям нужна информация, они должны эту информацию услышать от первого лица, по сути, от человека, который несет ответственность за всю Челябинскую область», — отметил он.

Николай Дейнеко оценил новый формат мероприятия, в студии которого наряду с журналистами присутствовали представители общественности, включая участников СВО и лидеров мнений из разных городов и сел. Он назвал это важным для получения обратной связи из муниципалитетов. Несмотря на сложность и длительность эфира, такая прямая линия, по его мнению, позволяет дать ответы на большинство острых вопросов — от благоустройства и дорог до социальной сферы.

Председатель Общественной палаты также отметил, что жители региона видят позитивные изменения, особенно в малых городах вроде Карабаша и Кыштыма, которые за последние годы преобразились. Все вопросы, поступившие на прямую линию, — а их было более 9100 — возьмут в работу и на каждый дадут ответ через систему поручений профильным ведомствам и местным администрациям.

Николай Дейнеко поблагодарил организаторов за успешную реализацию нового формата.