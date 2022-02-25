Никита Михалков и Герой России Вячеслав Бочаров высказали свое отношение к военной операции на Украине

Деятели призывают россиян поддержать решения президента Путина

Российские политические, общественные, медийные деятели продолжают высказываться по поводу событий, связанных с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также проведением военной операции на Украине.

Режиссер Никита Михалков считает, что признание республик, как независимых территорий, было для нас единственным выходом из сложившейся тупиковой ситуации, когда мировая общественность в течение восьми лет бездействовала, глядя на конфликт Киева и ДНР с ЛНР. Об этом сообщает федеральное издание «ТАСС».

«Череда предательств со стороны Украины и наших западных "партнеров" превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим», — приводит «ТАСС» слова режиссера.

Михалков полагает, что жители республик хотят говорить на русском языке и самостоятельно выбирать, по каким законам жить. Он отметил, что нежелание Запада с уважением отнестись к озабоченности России по данному вопросу не оставляет нашему государству права бездействовать. Признание республик режиссер называет ярчайшим подтверждением того, что Россия сохранила собственное достоинство.

Режиссер также высказался в отношении деятелей культуры, которые требуют прекратить военную операцию России.

«Они спокойно взирали на все, что происходит, кормились "с руки" государства и молчали, пока не возникла опасность и, как говорят в России, жареный петух в виде западных санкций не стал угрожать», — сказал Михалков.

В завершение Михалков сообщил, что планирует посвятить ряд выпусков своей передачи теме защиты Донбасса.

Также со специальным обращением к соотечественникам по актуальному украинскому вопросу обратился Герой России, первый заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. Его слова передали в пресс-службе ОП РФ.

Бочаров, говоря о причинно-следственной связи конфликта, высказал мнение, что конфликт Украины и России — план НАТО по разрушению славянского братства.

«30 лет западные политики не только продвигали расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и использовали для разрушения исторического единства России и Украины самые безудержные в своей русофобии политические силы — не просто националистов, а откровенных нацистов, бандеровцев. Все это делалось цинично, расчетливо, бесцеремонно, иногда и с издевкой, а конечная цель всего этого — разрушить славянское братство народов России и Украины, навсегда разорвать связи наших стран, переписать историю, оболгать подвиги наших предков», — передают в пресс-службе ОП РФ слова Бочарова.

Герой России отметил, что цена такой политики на Западе никого не волнует. А Украина попала в игру «мирового гегемона» — США, когда западные политики закрывали глаза на военные преступления нацистов, разграбление страны олигархами, незаконность государственного переворота 2014 года, подавление инакомыслия и политической оппозиции.

Вячеслав Бочаров призвал россиян поддержать президента Путина и руководство ДНР и ЛНР в вопросе решения республик о создании независимых государств.