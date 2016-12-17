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Челябинская недвижимость подешевела в 2016 году

Челябинская недвижимость подешевела в 2016 году
Челябинск , недвижимость , цена , рынок
22.12.2016 13:20:34

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Специалисты составили динамику изменения стоимости «квадрата».

Портал по выбору недвижимости N1.RU подводит итоги года на рынке недвижимости Челябинска. Стоимость квартир за квадратный метр, как в новостройках, так и в старых домах, опустилась. В обоих сегментах больше всего подешевели студии и «однушки».

Эксперты подготовили обзор изменения стоимости квадратного метра в Челябинске по итогам 2016 года. Вторичное жилье потеряло в цене 6%, «квадраты» в новостройках подешевели в среднем на 4,5%. Динамика изменения варьируется в зависимости от района — центральная часть города ценится больше, чем «спальные» районы. Максимально подешевел «квадрат» вторичного жилья Тракторозаводском, Курчатовском и Металлургическом районах.

— Цены на новостройки немного выросли к концу года, мы также отмечаем рост интереса со стороны покупателей в этом сегменте. Вероятно, некоторые хотят успеть под программу ипотеки с государственной поддержкой и активно изучают рынок, чем воспользовались поднимающие цены продавцы, — рассказала сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы портала N1.RU Лидия Ратникова.

Отметим, что максимальные показатели падения цен зафиксированы на жилье с небольшой площадью: цены на студии в новостройках упали на 9% с конца прошлого года.

Фото: abatasa.com

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