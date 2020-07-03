Никаких справок для посещения садика в Челябинской области делать не требуется

Учреждения самостоятельно связываются с поликлиниками.

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Детские сады в Челябинской области вернулись к прежнему режиму работы. Об этом очень долго просили родители, чьи дети не попадали в «дежурные» группы из-за большой нагрузки. Только теперь семьи столкнулись с другой проблемой: некоторые учреждения стали просить с родителей справку о том, что у ребенка отсутствует коронавирусная инфекция. И многие начали возмущаться этим фактом.

Как оказалось, такая мера действительно имеется, но не в таком виде, о котором рассказывают родители.

Как объяснила заведующая детским садом № 308 Ольга Семеняк, важно, чтобы родители хотя бы за два дня предупредили воспитателя о том, что они намереваются привести ребенка.

«Это время нам дается для того, чтобы сделать запрос в поликлинику. Там уже делают анализ ситуации по ребенку, это касается семьи, соседей. Затем нам дают обратную связь: либо ребенок может посетить детский сад, и выдается справка стандартного образца, либо потребуются дополнительные анализы», — сообщила Ольга Семеняк.

Сейчас же все группы готовят после трехмесячного простоя. Обрабатывают игрушки, дезинфицируют помещения, стирают постельное белье и шторы. Также у всех, кто приходит в детский сад, измеряют температуру тела.

Сотрудники учреждений уже готовы к новому распорядку дня: воспитатели будут больше гулять с детьми, а также обрабатывать помещения безопасными дезинфекторами. Помимо этого родителей в группы не пускают. Забирать ребенка возможно лишь на прогулке, либо же на входе в садик.