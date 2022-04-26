Ничего не забываем: календарь предпринимателя на май от Корпорации МСП

График напомнит южноуральцам о датах обязательных платежей с учетом праздничных дней

Корпорация МСП представила календарь предпринимателя на май 2022 года. Он доступен на Цифровой платформе МСП.РФ. График напоминает о сроках сдачи обязательной отчетности и уплате платежей, которые необходимо совершить в последний весенний месяц. Стоит обратить внимание, что в 2022 году некоторые даты перенесены из-за того, что последний день апреля выпадает на выходной.

До 4 мая предприниматели на упрощенной системе налогообложения сдают декларацию за 2021 год и уплачивают налог за 2021 год.

В этом году правительство России продлило на 6 месяцев срок уплаты налога по УСН для 29 видов деятельности.

Оплачивать нужно равными частями по 1/6 ежемесячно до конца месяца: до 30 ноября 2022 года, до 31 декабря 2022 года, до 31 января 2023 года и так далее до 30 апреля 2023 года.

«Для использования этой отсрочки основной ОКВЭД бизнеса должен относиться к одному из видов деятельности, перечисленных в постановлении правительства РФ от 30.03.2022 № 512. Проверить наличие права на эту льготу можно при помощи специального сервиса на сайте ФНС России», — пояснили в Корпорации.

Также до 4 мая предприниматели на общей системе налогообложения сдают декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2021 год по форме 3-НДФЛ.

4 мая — дедлайн для организаций и ИП, привлекающих работников. Они сдают в налоговую инспекцию расчет по страховым взносам и расчет 6-НДФЛ за I квартал 2022 года, а также уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в апреле.

Авансовые платежи за I квартал 2022 года по имущественным налогам:

— на имущество организаций,

— земельному налогу,

— транспортному налогу организации сдают также до 4 мая.

Кроме того до 4 мая организации и предприниматели могут перейти на единый налоговый платеж. Для этого они должны были за месяц провести совместную сверку с налоговой инспекцией. Эксперимент по введению платежа проводится с 1 июля 2022-го по 31 декабря 2022 года.

«ЕНП — это упрощенный порядок уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты. Все они списываются автоматически из средств на специальном счете в Федеральном казначействе. При использовании этой системы налогообложения ниже риски ошибочных платежей (по сумме или в реквизитах). Таким образом снижается вероятность получить штраф или отказ в поддержке из-за недоимки. При этом сокращается число платежек, а счет в казначействе может пополнить любое лицо, например учредитель ООО», — пояснили в Корпорации МСП.

Подать заявление о переходе на единый налоговый платеж можно только по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Если этот канал передачи данных в налоговую настроен, предприниматель может принять участие в эксперименте — применение ЕНП урегулировано в статье 45.2 Налогового кодекса РФ.

До 16 мая, в связи с тем что 15 мая выходной, предприниматели и организации, привлекающие работников (в том числе по договорам подряда, оказания услуг или авторского заказа, если исполнители не являются самозанятыми / ИП), должны:

уплатить страховые взносы за работников за апрель — на пенсионное и медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в налоговую инспекцию, а также страховые взносы на травматизм — в отделение ФСС;

сдать в отделение Пенсионного фонда отчет о застрахованных лицах СЗВ-М за апрель;

сдать в ПФР отчет СЗВ-ТД (если в апреле были кадровые изменения: перевод, присвоение квалификации, заявление по ведению трудовой книжки или переименование работодателя).

До 20 мая импортеры товаров из государств Евразийского экономического союза должны уплатить НДС и акцизы за апрель и представить по ним декларацию и документы в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

До 25 мая:

самозанятые и ИП, применяющие спецрежим НПД, уплачивают налог за апрель;

организации и ИП уплачивают НДС (1/3 от суммы налога) за I квартал 2022 года.

До 30 мая организации уплачивают налог на прибыль и представляют по нему декларацию.

До 31 мая уплачивают НДФЛ с больничных и отпускных, если они были в мае. Важно помнить, что срок уплаты подоходного налога с отпускных и больничных отличается от срока уплаты «зарплатного» НДФЛ.