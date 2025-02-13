Незрячий челябинец получил два высших образования и работает в школе

Павел Бортников учит детей истории и ориентироваться в пространстве

Несмотря на отсутствие зрения, челябинец Павел Бортников нашел работу своей мечты: он получил два высших образования в педагогическом вузе и сегодня трудится учителем в школе, сообщает издание «Челябинск сегодня».

Павел работает в школе № 127, где обучаются такие же незрячие дети. Он ведет историю и занятия по пространственной ориентировке.

Второклассница Диана — одна из учениц Павла Бортникова. Девочка уже научилась передвигаться по школе, ориентируясь по номерам кабинетов, которые обозначены шрифтом Брайля. Сегодня в школу ее приводит мама, однако в будущем, пройдя обучение по пространственной ориентировке, Диана сможет добираться до школы сама.

Павел Бортников говорит, что практически любой человек с инвалидностью может быть полезен обществу, но найти работу, имея ограниченные возможности здоровья, не так уж просто. Эту проблему нужно решать на государственном уровне.