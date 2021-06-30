Незрячие россияне смогут бесплатно получить дисплей Брайля

Владимир Путин распорядился включить это устройство в перечень средств, рекомендованных для реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин во время прямой линии с россиянами пообещал включить дисплей Брайля в перечень реабилитационных средств, которые можно приобрести за счет государства. С такой просьбой к главе государства обратилась семья незрячей девочки.

Владимир Путин заметил, что люди с ограниченными возможностями должны иметь право самостоятельно выбирать средства реабилитации и получать оплату таких средств из казны государства.

Дисплей Брайля — это устройство вывода, предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. С таким устройством незрячие и слабовидящие люди могут работать на компьютере.