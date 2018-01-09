/ Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах

Непогода провоцируют низкую видимость и гололедицу.

Автомобилистов, совершающих поездки на территории Челябинской области, предупреждают об ухудшении погодных условий. Снегопад негативно сказывается на видимости, также помехи вызывает гололедица. Госавтоинспекция просит водителей не совершать поездок без лишней необходимости, а в случае, если избежать их нельзя, тщательно готовиться.



В настоящее время в Челябинской области из-за снегопада на автодорогах снижена видимость. В связи с этим движение автомобильного транспорта затруднено и повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. — сообщили сайту «Первый областной» в областной ГИБДД.

Отметим, что сейчас на всех автодорогах федерального и областного значения наряды ДПС ГИБДД осуществляют надзор за дорожным движением, при необходимости патрули готовы оказать помощь автомобилистам.

