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Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении ситуации на дорогах

Непогода провоцируют низкую видимость и гололедицу.
сегодня в 08:51
  |  Общество

Автомобилистов, совершающих поездки на территории Челябинской области, предупреждают об ухудшении погодных условий. Снегопад негативно сказывается на видимости, также помехи вызывает гололедица. Госавтоинспекция просит водителей не совершать поездок без лишней необходимости, а в случае, если избежать их нельзя, тщательно готовиться.

В настоящее время в Челябинской области из-за снегопада на автодорогах снижена видимость. В связи с этим движение автомобильного транспорта затруднено и повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. — сообщили сайту «Первый областной» в областной ГИБДД.

Отметим, что сейчас на всех автодорогах федерального и областного значения наряды ДПС ГИБДД осуществляют надзор за дорожным движением, при необходимости патрули готовы оказать помощь автомобилистам.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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