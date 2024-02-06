Два предприятия в Челябинской области ввели в незаконный оборот молочную продукцию

Компании внесли разные данные в контролирующие системы

В Челябинской области сразу два предприятия внесли в государственные информационные системы разные сведения о вводе в оборот молочной продукции. Различия в цифрах могут быть как ошибкой, так и преднамеренным вводом в оборот фальсифицированной продукции. Пока предприятиям объявлены предостережения, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

ООО «Саткинский молочный завод», по данным системы «Меркурий», в августе 2023 года ввело в оборот 8251,25 килограмма молочной продукции, а по данным системы «Честный знак», — 9094,5 килограмма. Превышение составило почти 850 килограммов.

ООО «Уральская молочная компания», расположенное в Агаповском районе, оформило через «Меркурий» 60,92 килограмма молочной продукции, а через систему «Честный знак» — 92,5 килограмма.

«Такое несоответствие объема может свидетельствовать о вводе в оборот фальсифицированной или небезопасной продукции. Также своими действиями предприятия нарушили федеральный закон „О качестве и безопасности пищевых продуктов“ и Технический регламент Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“»,— уточнили в ведомстве.

Причины несоответствия сейчас выясняются. Пока компаниям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В дальнейшем внесение данных в системе вновь проконтролируют.