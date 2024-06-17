Незаконные афиши мотопробега заполонили стены Челябинска

Их расклеивали самовольно

В Челябинске проверят стенды и стены домов на несанкционированные рекламу и постеры. Всего за прошедшую неделю обнаружили более 15 незаконных афиш, расклеенных на элементах улично-дорожной сети, сообщили на аппаратном совещании мэрии.

«Хочу акцентировать внимание, стены были заклеены афишами шоу мотоциклистов. Мы организаторов будем привлекать к административной ответственности, их афишами обклеена вся транспортная инфраструктура», — подчеркнул заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Излюбленными местами для рекламы стали опоры освещения и шкафы управления светофорами и фонарями. Также администрация обнаружила свыше 20 незаконных рекламных надписей и объявлений, оставленных на зданиях, гаражах и столбах.