Незаконная стоянка в Ленинском районе Челябинска превратилась в благоустроенный сквер

Место для прогулок сделали по инициативе местных жителей

В Челябинске появился новый благоустроенный сквер в Ленинском районе. На месте бывшей незаконной автостоянки возле дома № 50 по улице Агалакова создана современная транзитная пешеходная зона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Долгая история с этой территорией наконец-то получила счастливое завершение. Незаконная автостоянка неоднократно демонтировалась, но постоянно возвращалась на это место, вызывая недовольство местных жителей.

Новое пространство получило комплексное благоустройство: проложены удобные пешеходные дорожки, разбиты газоны с посевом травы, организованы цветочные клумбы. В сквере высажены жасмины и гортензии, кусты жимолости татарской, кизильник, дербенники, котовники и очитки. Специалисты также провели работы по сохранению и уходу за существующими деревьями.





Особую ценность проекту придает то, что инициатива благоустройства исходила от самих жителей района. Сейчас у горожан есть возможность повлиять на развитие городской среды — до 12 июня можно проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в следующем году.

Финансирование проекта стало возможным благодаря экономии средств, образовавшейся по итогам торгов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новый сквер уже стал любимым местом отдыха для местных жителей, а с ростом высаженных растений территория станет еще более привлекательной и уютной.