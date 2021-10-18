Нейрохирург с мировым именем провел серию сложнейших операций на мозге в Челябинске

Вместе с коллегами из ЧОКБ Виталий Киселев спас восемь южноуральцев

Восемь южноуральцев со сложнейшими патологиями мозга прооперированы в ЧОКБ за два дня. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Обычно сложных пациентов из Челябинска отправляют на операцию в федеральные медицинские центры. Однако во время пандемии дальние переезды вдвойне опасны — лучше всего оперировать южноуральцев в родном регионе. К тому же местные медики получают возможность пройти мастер-класс у более опытного коллеги.

Все операции проводил один из лучших российских нейрохирургов Виталий Киселев. В паре с ним работал главный нейрохирург Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергей Пашнин.

«В ЧОКБ я всегда приезжаю с удовольствием. Потому что здесь очень комфортно работается — есть все необходимое. Оборудование вполне сопоставимо с операционными в заграничных клиниках. Всегда есть расходные материалы для самых сложных операций. А главное — здесь очень хороший высококвалифицированный коллектив», — говорит Виталий Киселев.

Одной из пациенток нейрохирурга стала медсестра детской реанимации, которая много лет страдала от головной боли.