Нейрохирург из Санкт-Петербурга провел мастер-класс для коллег из Челябинска

Специалист федерального уровня прооперировал десять жителей региона

Два дня челябинские хирурги оперировали пациентов с проблемами сосудов головного мозгла под руководством известного доктора из Санкт-Петербурга Виталия Киселева. Девять больных получили плановую помощь, еще одну женщину спасли от смерти буквально «с колес» — в клинику ее доставили на скорой помощи, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

«Подобные мастер-классы необходимы, чтобы обмениваться опытом, делиться информацией. Появляются новые материалы и технологии, все это надо знать и уметь. У нас в клинике есть все необходимое для проведения сложнейших вмешательств — расходные материалы, современное оборудование экспертного класса, новейший инструментарий, возможность приглашать к себе ведущих специалистов лучших российских клиник. За это я хочу поблагодарить нашего главного врача Дмитрия Александровича Альтмана», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

На этот раз заведующий отделением нейрохирургии Ленинградской областной клинической больницы Виталий Киселев показал медикам из Челябинска, как работать с новыми стентами, которые перекрывают кровоснабжение аневризмы (это выпячивание сосуда. —).

«Новые стенты содержат мелкие технологические изменения, которые должны повысить эффективность лечения пациентов, снизив риск осложнений во время и после операции»,

— пояснил Виталий Киселев.

Напомним, в ЧОКБ с 2015 года работает Международная коммуникационная площадка, где регулярно проводятся мастер-классы и научно-практические конференции, в ходе которых сотни пациентов со сложными заболеваниями уже получили хирургическую помощь специалистов федерального уровня.