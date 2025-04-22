Нейрохирург из Санкт-Петербурга помог провести сложнейшие операции на мозге в Челябинске

Теперь пациентам не придется ехать за помощью в другой город

В Челябинской областной клинической больнице прошел мастер-класс для нейрохирургов, во время которого реальную помощь получили семь пациентов с тяжелыми патологиями головного мозга, сообщает пресс-служба клиники.

Оперировал пациентов главный нейрохирург Челябинской области Сергей Пашнин. Отбирал сложные случаи и консультировал наших хирургов заведующий отделением нейрохирургии Ленинградской областной клинической больницы Виталия Киселева. Одному из пациентов нейрохирурги закрыли стентом два выпячивания стенки сосудов — аневризмы, а другому частично удалили огромную мальформацию — патологический клубок сосудов.

«Такие заболевания могут привести к глубокой инвалидизации либо к смерти пациента», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

Операции проводили эндоваскулярно, то есть внутри сосудов. Гибкий стент вводили в проблемную зону через прокол в бедренной артерии. При аневризме вытянутый участок стенки сосуда перекрывали изнутри, а мальформацию исключали из кровотока.

«Работа ЧОКБ в режиме международной коммуникационной площадки позволяет нашим специалистам всегда быть в курсе последних мировых тенденций, осваивать и применять новейшие методики», — отмечает главный врач ЧОКБ, заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор Дмитрий Альтман.

Многие пациенты не могут поехать на операцию в крупные федеральные центры, так как это дорого, а поездка на дальние расстояния может быть опасной. Между тем в ЧОКБ выполняют около 30 таких операций каждый год. Раньше на операцию часто попадали экстренные пациенты, а теперь уровень диагностики позволяет обнаружить проблему до катастрофы и провести плановую операцию.

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